Sim telefoniche | via libera di AGCOM all’utilizzo di SPID e CIE per l’attivazione

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Secondo l’ultimo Osservatorio, risalente a marzo 2023, emerge che in Italia sono attive 107,6 milioni di Sim, fra Sim Human e Sim M2m, ovvero fra schede utilizzate per servizi di telefonia mobile (voce e dati) e quelle impiegate per servizi Machine-to-Machine (M2M), come sistemi di allarme, contatori intelligenti o dispositivi per la gestione di flotte di veicoli. Le Sim Human sono 78,3 milioni. Lo stesso rapporto mette in evidenza come il numero di Sim per abitante in Italia sia superiore alla media europea. La Sim (Subscriber Identity Module) è una scheda elettronica utilizzata principalmente nei telefoni cellulari e nei tablet. Contiene le informazioni dell’abbonato, permettendo l’accesso alla rete dell’operatore e l’uso dei servizi offerti. La Sim può essere trasferita da un dispositivo all’altro, mantenendo il numero di telefono, i contatti salvati e altri ...