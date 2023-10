(Di giovedì 12 ottobre 2023) Palermo, 12 ott. (Adnkronos) - Con la registrazione da parte della Corte dei Conti, sono diventatii due decdel ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che contengono i, per quasi 28 milioni di euro nel complesso, di duefondamentali per ammodernare il sistema irriguono: il primo riguarda la ristrutturazione della rete dipendente dal complesso, nel Catanese; il secondo l'ammodernamento delledi distribuzione del comprensorio, nel Palermitano. «Con l'tà dei provvedimenti ministeriali – sottolinea l'assessore regionale all'Agricoltura, Luca Sammartino - finalmente si potrà avviare la procedura per bandire ...

...gli investimenti sulleelettriche per consolidare il sistema di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica per collocare in rete tutta la produzione rinnovabile in tutta lae in ...

Sicilia: Reti irrigue, esecutivi i finanziamenti per Dittaino-Ogliastro e Jato ‘Interventi per 28 mln... La Sicilia

Politiche sociali, Albano: «Pubblicati tre avvisi per 15 milioni di euro ... Regione Sicilia

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...CATANIA (ITALPRESS) – “La Sicilia è l’unica regione che ha accettato la sfida ... operatori economici e imprese faranno rete per abbattere i costi, produrre e consumare in maniera sostenibile energia ...