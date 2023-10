Sicilia | Marinella di Selinunte | finanziata la bonifica del porto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Palermo, 12 ott. (Adnkronos) - La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha stanziato 200 mila euro per il ripristino della corretta funzionalità deldidi, borgata marinara di Castelvetrano, nel trapanese. La somma è destinata a lavori urgenti per ladalla Posidonia e per contrastare l'erosione dovuta alle forti piogge. "Si tratta di un intervento di carattere emergenziale - dice l'assessore Aricò - perché l'accumulo cospicuo della posidonia, dovuto alle correnti marine, rischia di rendere impraticabile lo scalo di alaggio e ridurre la profondità, con inevitabili difficoltà per la movimentazione dei pescherecci. Il nostro obiettivo resta quello di realizzare un nuovoregionale per ...