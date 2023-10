SIAMO STELLE CHE BRILLANO | in libreria dal 10 novembre

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Sarà disponibile in tutte le librerie, a partire da venerdì 10che, un romanzo toccante e divertente sulla scoperta della propria identità, scritto a quattro mani da Vittoria Schisano attrice e doppiatrice, e Alessio Piccirillo, ufficio stampa cinematografico. Il materiale I due autori attingono a piene mani dalle proprie esperienze personali e da quelle di migliaia di storie vere, per raccontare la storia di Crilù, un ragazzino che crescendo negli anni ’80 deve imparare a scoprire chi è veramente.che: il romanzo Con l’indimenticabile colonna sonora di quegli anni che fa da fil rouge per tutto il libro,cheè un romanzo che mette ...