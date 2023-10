Si uccide in diretta su Tiktok | era stato vittima di insulti

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Dalla sua camera da letto di Bologna era diventato una star di, vestendosi come il personaggio di uno dei più noti videogame di guerra, Call of Duty. Inquisitor Ghost, così si faceva chiamare ...

Finito in un vortice di odio online, non ha retto la pressione e ha deciso di farla finita in diretta su TikTok di fronte a migliaia di persone.