Si scrive “agli altri” o “a gli altri”?

Leggi su milano-notizie

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Quando si compone una lettera o un’email importante, spesso ci si imbatte in dilemmi come la scelta tra ‘e ‘a gli’. In momenti meno critici, potremmo non preoccuparcene affatto, senza sentirci sopraffatti dall’ansia e pensando di conoscere la forma corretta. Tuttavia, per evitare dubbi, è utile comprendere la ragione dietro l’uso di una forma piuttosto che dell’altra. In effetti, la risposta corretta è ‘. La spiegazione è abbastanza chiara: in questo contesto, ‘’ è una preposizione articolata, formata dalla combinazione della preposizione semplice ‘a’ con l’articolo determinativo plurale ‘gli’. In realtà, nei tempi passati, la letteratura faceva occasionalmente riferimento alla forma “a gli”, ma oggi è ...