Si Mette Male Per Belen | Ricoverata In Clinica!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 12 ottobre 2023)Rodriguez non sta bene. Questo lo sappiamo anche per via delle dichiarazioni fatte dal suo ex fidanzato Fabrizio Corona. Quello che non sappiamo, è quale tipo dissere l’abbia colpita. Sulla showgirl argentina continuano a rincorrersi indiscrezioni, l’ultima delle quali parla di un suo ricovero in una clinica privata a Padova. Sarà davvero così? Ecco tutti gli aggiornamenti!in una clinica a Padova: i rumorsRodríguez non sta attraversando un buon momento dal punto di vista personale. Questa indiscrezione circola già da giorni ed è stata avvalorata dalle dichiarazioni rese da Fabrizio Corona a Domenica In. L’ex re dei paparazzi, in quell’occasione, aveva confessato che la sua ex fidanzata non stava bene e che era molto fragile, senza però scendere nei dettagli. Qualche ...