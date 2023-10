Si ferisce precipitando da 6 metri di altezza | 70enne in gravi condizioni

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ ricoverato in prognosi riservata, il pensionato di 70 anni, della Valle del Sele, rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta accidentale da un albero mentre stava effettuando dei lavori di potatura nel terreno di proprietà. L’incidente è avvenuto nelle scorse ore nel cratere salernitano. L’anziano, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, stava effettuando la potatura di un albero, a circa seidiquando ha perso l’equilibrio ed è precipitato al suolo. La caduta ha provocato all’anziano una serie diferite da politrauma. Allertati i soccorsi, ilè stato medicato dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale “San Francesco d’Assisi” di Oliveto Citra dove, in tempi record, è stato stabilizzato e ...