Sex Education | la creatrice precisa perché non è possibile una quinta stagione

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Laurie Nunn ha guidato Sexper tutte e quattro le stagioni di successo su Netflix. Ed è stata proprio ladello show a spiegareera necessario fermarsi qui. La quartadi Sexha messo un punto definitivo alle disavventure di Otis, almeno stando alle dichiarazioni rilasciate di recente dalladello show Laurie Nunn. In onda su Netflix dal 2019, la serie televisiva con protagonista Asa Butterfield ha cercato di rappresentare al meglio gli ostacoli che gli adolescenti sono chiamati a superare e non soltanto al liceo. Sex. Crediti: Netflix – VelvetMagIl protagonista, Otis, ad esempio inizia il suo percorso in casa Netflix come figlia di una sessuologa e finisce per emularne il ruolo anche al liceo, ...