Sesso e violenza con bambini | scoperta rete di pedofili sul web | denunce e arresti in tutta Italia

Leggi su free

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Video e immagini dicone ragazzi circolavano in diverse chat di. Arrestate 3 persone, denunciate altre 24 nell’indagine “Lucignolo” L’operazione investigativa denominata “Lucignolo”, coordinata dalla procura di Torino, è durata molti mesi e ha visto il coinvolgimento di oltre cento agenti della polizia postale che, sotto copertura, si sono infiltrati nelladeiche in diverse chat si scambiavano il materiale pedopornografico. Pedopornografia,sue ragazzi. Arrestate 3 persone e denunciate altre 24 (Ansa)Il lavoro dei poliziotti specializzati in reati cibernetici è partito da Torino, dove la procura distrettuale ha avviato le indagini ma che, nel giro di poco ...