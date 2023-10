Serie A | il Napoli è ancora una volta nel caos | Rudi Garcia | a rischio; Conte | l’alternativa

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 12 ottobre 2023) 2023-10-11 17:11:55 Il web è in trepidazione: Npoles passa dal dramma alla gloria in un batter d’occhio. E questa stagione lo dimostra chiaramente. Dall’euforia per essere campione dello scudetto al dramma di inizio stagione cone qualche brutto risultato. Sono sette punti dietro al Milan, capolista, e Il francese può essere licenziato già pochi mesi dopo il suo arrivo in sostituzione di Luciano Spalletti. Prendi le decisioni giuste quando arriva il momento De Laurentiis, titolare del“Sono un uomo d’affari, devo essere interessato ai miei affari. Prendi le decisioni giuste quando arriva il momento. Quando assumi un allenatore che non conosce più il calcio, potrebbe avere delle difficoltà. “Sarebbe successo a qualcun altro”, erano le parole di De Laurentiis poche ore fa. Sembra che abbia “rinviato” il ...