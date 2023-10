Serie A | Felipe Melo | “Pensavo che l’Inter potesse prendere il volo dopo il derby”

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 ottobre 2023) “Io vivo per il calcio, guardo tutte le partite che posso e sono interista fin da bambino anche se ho giocato nella Juventus, che rispetto, e nella Fiorentina che amo davvero.il 5-1 nelsinceramentecheil, purtroppo è arrivato sul pareggio contro il Bologna e il ko contro il Sassuolo. Per lo Scudetto manca ancora tanto, la corsa sarà ancora più bella rispetto all’anno scorso. Ci sono 3-4 squadre che lotteranno fino alla fine”. Lo ha detto l’ex centrocampista delin un’intervista a Radio TVA a proposito della stagione attuale che vede i nerazzurri in lotta per il titolo. “A me piace tantissimo Dumfries, che sta facendo bene ...