Serie A | ascolti tv in calo | spariti 3 | 3 milioni di telespettatori

(Di giovedì 12 ottobre 2023) E' presto per arrivare a giudizi definitivi, ma nelle ore in cui laA sta cercando l'affondo definitivo per la vendita dei diritti tv dal prossimo 2024, stretta tra le trattative con Dazn-Sky-Mediaset e la tentazione di mettersi in proprio con il canale della Lega, c'è un dato che deve far riflettere sullo stato di salute televisivo del prodotto calcio. Nelle prime otto giornate dell'attuale stagione della massima divisione, prendendo come riferimento i dati comunicati da Dazn che dellaA è il partner esclusivista, sono venuti meno quasi 3,5di. Poco meno del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, prima della fuga scudetto del Napoli che nella seconda metà dell'anno ha di suo contribuito a comprimere la platea televisiva. Gli individui totali che si sono connessi per ...