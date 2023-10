Serata di successi per gli azzurri in Nazionale | spiccano Zielinski e Kvaratskhelia

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 12 ottobre 2023)diper i calciatori del Napoli impegnati con le Nazionali:le prestazioni diSono ben undici gliconvocati dalle rispettive rappresentative. Alcuni di questi sono stati protagonisti sin dalle prime gare di questa sera. La Georgia di Kvartskhelia ha rifilato sette gol alla Thailandia, in amichevole. Grande protagonista della gara Mikautadze, attaccante dell’Ajax. Ancheha contribuito al successo con una rete, quella finale dell’otto a zero, pur non partendo nell’undici titolare. La Norvegia di Ostigard vince e punta EURO 2024: quanto ha giocato il difensore azzurro Vittoria molto importante per la Norvegia di Haaland: 0-4 in casa di Cipro. Protagonista, come sempre, l’attaccante del Manchester ...