Sequestra e picchia la ex con una scopa | arrestato a Roma

(Di giovedì 12 ottobre 2023) AGI - Stalking, sequestro di persona e lesioni aggravate. Per queste accuse un 34enne è statodalla polizia di stato, al termine di un'attività coordinata dalla procura di. L'uomo, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, non accettava la fine di una relazione durata alcuni anni e per questo avrebbe continuato a perseguitare l'ormai ex compagna anche sul posto di lavoro. È proprio li' che sarebbe avvenuto l'episodio più grave: l'uomo, approfittando di un momento in cui nel negozio non c'era nessuno, ha chiuso a chiave dall'interno la porta d'ingresso, spento le luci ed ha spinto l'ex compagna dentro il bagno. Subito dopo sono iniziate le violenze; spezzato in due il manico di una, l'avrebbe usato per colpirla più volte. Dopo circa due ore e dopo aver estorto alla donna la promessa che non ...