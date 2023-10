Secret Invasion | nuovi report svelano cosa è andato storto nella serie Marvel

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 12 ottobre 2023)suiStudiosil caos esploso durante la produzione diche avrebbe ostacolato il tentativo di creare una narrazione coerente e di qualità.al centro della bufera. Al momento lo studio non sembra passare un bel momento, soprattutto per quanto riguarda la sezione dedicata alletv. Mentre si diffonde la notizia della rivoluzione creativa che subirà il reboot di Daredevil a causa dell'insoddisfazione della compagnia per i risultati ottenuti finora, un nuovoproduzione di...