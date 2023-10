Secondo Israele il controllo di Hamas su Gaza inizia a vacillare

Lo ha dimostrato anche l'ultima guerra in, quella del 2006, in cui le forze armate dello ...le stime di alcuni analisti, milioni di israeliani sono potenzialmente sotto il tiro della ...

Incontro Blinken - Abu Mazen. Israele: la Cina assuma atteggiamento più equilibrato Il Sole 24 ORE

Gaza, il grande buio. Civili in trappola, quasi 1200 morti - Dashcam di un auto in fuga dal rave di Reim, colpita dai terroristi di Hamas - Dashcam di un auto in fuga dal rave di Reim, colpita dai terroristi di Hamas RaiNews

La notte precedente all'attacco di Hamas dalla Striscia – che ha fatto 1'300 morti e 3'300 feriti in Israele secondo un ultimo bilancio – c'erano stati alcuni segnali ma non avvertimenti importanti di ...Lo riportano i media. Il segretario di Stato Usa Antony Blinken è atteso per oggi in Israele dove incontrerà il premier Benyamin Netanyahu, membri del governo e il presidente Isaac Herzog. Secondo i ...