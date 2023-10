Scuola | il ministro dell’istruzione Valditara in visita all’istituto Cilea-Mameli di Caivano

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Nella giornata internazionale dell’Onu dedicata alle bambine, al miglioramento delle condizioni di vita loro, delle loro famiglie e della società nel suo complesso ildel merito Giuseppeha sceltoper contribuire al processo di bonifica avviato dal governo Meloni. “Laè fondamentale per lo sviluppo e la crescita di queste terre. L’istituzione scolastica è importante per ridare quel senso di legalità. In quest’istituto comprensivo ho trovato dei ragazzi e dei docenti meravigliosi ed una dirigente in straordinaria – afferma e continua ilall’istruzione– noi dobbiamo credere in queste terre, nelle quali l’attuale Governo intende investire risorse. Oggi abbiamo mantenuto una promessa, abbiamo messo in ...