Scorribande di cinghiali a Bagno a Ripoli. Arrivano anche al Viola Park

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il problema non è limitato solo al centro sportivo della Fiorentina. Sui social molte le segnalazioni dei cittadini che vivono in zona

Il problema non è limitato solo al centro sportivo della Fiorentina. Sui social molte le segnalazioni dei cittadini che vivono in zona

Scorribande notturne di cinghiali in giro per la città GenovaToday

Scorribande di cinghiali a Bagno a Ripoli. Arrivano anche al Viola ... LA NAZIONE

Il problema non è limitato solo al centro sportivo della Fiorentina. Sui social molte le segnalazioni dei cittadini che vivono in zona ...Ancora segnalazioni in via Padre Semeria: proprio qui, a inizio giugno, una donna era stata morsicata da un cinghiale mentre portava a spasso il cane ed era stata portata al pronto soccorso ...