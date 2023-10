Scoprire di notte e dormire al Teatro dell’Opera | a Roma si può

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 12 ottobre 2023) “Crediamo nell’idea di uncome luogo di vita quotidiana, in grado di offrire esperienze belle, capace di accogliere e divertire”. Così il Sovrintendente deldi, Francesco Giambrone, descrive “Una”, l’iniziativa con cui la Fondazione Capitolina – in collaborazione con AGESCI Lazio – apre nellatra sabato 14 e domenica 15 ottobre le sue porte a giovani visitatori: un’esperienza unica e originale, rivolta a bambini tra gli 8 e i 12 anni d’età, che potranno vivere ilCostanzi una serata e una mattinata alla scoperta dei tanto segreti. “Unaper vivere la bellezza in un luogo magico come ildi ...