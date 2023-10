Scommesse | Zaniolo e Tonali indagati | polizia oggi a Coverciano | i due calciatori lasciano il ritiro

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Non appena finito di scontare le condanne definitive, Fabrizio Corona è ritornato a far parlare di sé. E lo ha fatto con lo stile di sempre, facendo rivelazioni attraverso i social,...

Questa la nota: "La Federazione comunica che, nel tardo pomeriggio di oggi, la Procura della Repubblica di Torino ha notificato atti di indagine ai calciatori Sandro Tonali e Nicolò, ...

Caso scommesse, Tonali e Zaniolo lasceranno ritiro Sky Sport

Diretta caso scommesse, Zaniolo e Tonali via da Coverciano: gli aggiornamenti LIVE Corriere dello Sport

Anche Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo sono indagati dalla Procura di Torino, come Nicolò Fagioli, nell’ambito dell’inchiesta su scommesse piazzate su piattaforme online illegali. Il rischio maggiore ...Inevitabile un commento su quanto accaduto in serata a Coverciano con l'arrivo della Digos e il coinvolgimento di Tonali e Zaniolo in un caso di scommesse sportive: "C'è una partita ancor più decisiva ...