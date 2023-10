Scommesse | Zaniolo e Tonali a colloquio con le forze dell’ordine

Leggi su notizie

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Accompagnati dal capo delegazione dell’Italia Gianluigi Buffon i due calciatori che sono stati nominati da Corona sono a Coverciano con la polizia Bufera in nazionale.sono acon leall’interno del centro tecnico di Coverciano per chiarimenti sulla vicenda. Con loro c’è il capo delegazione Gianluigi Buffon.durante una gara di campionato (Ansa Notizie.com)I due calciatori sono stati nominati da Fabrizio Corona, il quale ha dato la notizia che i due calciatori sono scommettitori di gare di campionato come il giocatore della Juventus Fagioli. IN AGGIORNAMENTO. L'articolo proviene da Notizie.com.