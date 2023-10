Scommesse | fratelli veggenti | stessa schedina ma vincite differenti

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 12 ottobre 2023). Lama duediverse. Ecco quello che è successo a Bagheria in provincia di Palermo Una, due, uno con una vincita oltre 6 mila euro. Un altro con molto di meno. Uno ci ha creduto di più, un altro invece proprio aveva deciso di giocare solamente per il gusto di farlo. Però poi alla fine, in cassa, sono andati entrambi. Certo, uno ha sorriso molto e qualche sfizio se lo potrebbe togliere, l’altro invece potrà, al massimo, uscire a cena fuori uno o due sere. Postecoglou, tecnico del Tottenham (Lapresse) – Ilveggente.itBene. I fatti sono raccontati da Agimeg.it, che svela come a Bagheria in provincia di Palermo duenello scorso weekend hanno ...