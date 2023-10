Scommesse | Federcalcio fa tornare a casa Tonali e Zaniolo

Sandro Tonali e Niccolò Zaniolo al termine dell'incontro con le forze dell'ordine in corso a Coverciano rientreranno a casa. Lo apprende l'ANSA. I due calciatori "non sono nella condizione di ...

Scommesse su siti online illegali: indagato il centrocampista della Juve Nicolò Fagioli Il Fatto Quotidiano

INCHIESTA SCOMMESSE, FAGIOLI GIÀ ASCOLTATO DALLA PROCURA FIGC - Sportmediaset Sport Mediaset

La Federcalcio, in una nota ... aveva tirato in ballo in un presunto giro di scommesse sulle partite anche i calciatori Tonali, ex milanista e ora al Newcastle, e Zaniolo, ex attaccante della Roma e ...