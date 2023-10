Scommesse | Abodi | “Ludopatia patologia sociale da affrontare | anche con scelte dolorose”

(Di giovedì 12 ottobre 2023) “C’è una partita ancor più decisiva, rispetto a quella che ci attende sul campo, che è quella comunque della correttezza dei comportamenti. Tenendo conto che non è un problema calcistico ma una, perché laquesto è. E’ stata opportuna la scelta di mandare a casa i due ragazzi (Zaniolo e Tonali, ndr.),per loro tutela”. Queste le parole del ministro dello sport, Andrea, dopo il suo intervento al Festival dello Sport di Trento, parlando della vicende delleche ha visto oggi il nuovo capitolo con l’avviso di garanzia per Tonali e Zaniolo che hanno lasciato il ritiro: “Non bisogna voltarsi dall’altra parte e comprendere il fenomeno. Sapremo affrontarlo insieme,con qualche scelta dolorosa. ...

... Andrea: 'Se abbiamo già stilato un piano d'azione per Euro 2032 Intanto aspettiamo la ...squadre e settori giovanili per spiegare i rischi di match fixing e ludopatia collegata alle. ...

Abodi: 'Giusta scelta Figc di mandare a casa Tonali e Zaniolo' Sky Sport

Scommesse, Abodi: “Abbiamo mandato a casa Zaniolo e Tonali per loro tutela” ForzaRoma.info

Abodi: "Immagine calcio rovinata ... per le prime squadre e settori giovanili per spiegare i rischi di match fixing e ludopatia collegata alle scommesse. Non bisogna voltarsi dall'altra parte e ...Il polverone scommesse tra calciatori si allarga ... La scelta del rientro anticipato di Tonali e Zaniolo trova concorde anche Andrea Abodi, Ministro dello Sport, interventuo sul palco del Festival ...