Scivolone Paperdì | meno 26 a Cassino | troppi sbagli | ma domenica si va a Montecatini

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Caserta (Francesco Melone). È di 26 punti e la terzultima posizione in classifica il salatissimo conto pagato dallaCaserta in quel di. 101-75 il risultato finale per i padroni di casa della BPC Virtusche ad eccezione dei primi minuti di gioco, quando le due “bombe” consecutive di Romano e Zampogna facevano ben sperare, è sempre stata in vantaggio e mano mano ampliando il divario e traendo profitto da ogni svarione difensivo dei bianconeri, e grazie anche alle “polveri bagnate” e le “mani mosce” del quintetto di Luise che con una percentuale da 2 del 38% (9 realizzati su 24 tentati!!!!) e alle 20!!!! palle perse, evidenziano handicap mentali e di organizzazione di gioco quando si è lontani dal parquet di casa, ma che in un campionato difficile e lungo come questo della nuova Serie B ...