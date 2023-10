Sciopero scuola il 20 ottobre | circolare Ministero

I ragazzi non andranno più a, addestrati da remoto attraverso la scatola magica. Didattica a ... O bloccato, come è accaduto ai camionisti canadesi ine come capiterà ai dissidenti. La ...

Sciopero scuola 6 ottobre, preside eletto dal collegio docenti e stop ai 60 CFU per l’abilitazione. Introduzione dell’insegnamento di russo e arabo. Le richieste del SISA Orizzonte Scuola

Sciopero scuola 6 ottobre: tra le richieste l’abolizione dei 60 CFU e del concorso Ds e l’introduzione di arabo e russo a scuola Tecnica della Scuola

La contrattazione tra attori e produttori americani è sospesa. Il tavolo è saltato mercoledì, dopo nemmeno due settimane da quando gli Studios e i lavoratori in sciopero dal 14 luglio sono tornati a s ...Il Gruppo Hera informa che, in seguito a uno sciopero generale nazionale proclamato da alcune Confederazioni sindacali per l’intera giornata del 20 ottobre, in quella data potrebbero verificarsi ...