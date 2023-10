Schumer da Pechino scopre il gioco di Xi Jinping su Hamas

Leggi su formiche

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Chuck, leader della maggioranza al Senato statunitense, ha incontrato ail segretario del Partito Comunista Cinese, Xi, tra i democratici più vicini a Joe Biden, ha guidato una delegazione parlamentare nella capitale cinese che fa parte dei contatti messi in campo da Washington per mantenere vivi i rapporti bilaterali tra le due principali potenze globali. Il leader politico americano ha usato la visita e il suo standing personale per criticare la Cina di non aver espresso chiaramente il proprio supporto a Israele e ha suggerito adi esercitare influenza sull’Iran — che a suo dire sarebbe stata confermata da Xi stesso — per impedire un estensione del conflitto. La base della discussione è stata una dichiarazione blanda rilasciata da...