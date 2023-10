Schiaffi ad anziano per rapinargli cellulare | preso 17enne

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHa tentato di rapinare un pensionato del, seguendolo e prendendolo a, ma è stato visto dai carabinieri, che per bloccarlo hanno dovuto chiamare i rinforzi. Protagonista undella Sierra Leone, arrestato a Santa Maria a Vico (Caserta) e condotto nel centro di prima accoglienza per minori di Napoli – Colli Aminei per i reati di lesioni, resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e tentata rapina. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, quando i carabinieri della stazione di Santa Maria a Vico stavano transitando in via San Marco Trotti, e hanno notato un ragazzo che prendeva aal volto un; i militari hanno bloccato l’adolescente, che però era molto agitato, tanto che ha iniziato a colpire anche i pubblici ufficiali. E’ ...