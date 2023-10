Scatti d' Irpinia | presentazione del libro sabato 14 ex carcere borbonico

... siamo felici di presentare la II edizione di ' '"' - un volume che cattura la della nostra amata. Questa pubblicazione unica combina alcune tra le più belle fotografie dal concorso ...

Avellino, presentazione della II edizione di "Scatti d'Irpinia" AvellinoToday

Ori e ombre, luce e mistero che uniscono Napoli e Praga nel ... WineNews

Applicata la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, a seguito di una tempestiva attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, gli investigatori della Sq ...Mirabella - "Industria e Formazione tecnica, connubio essenziale per lo sviluppo". E' questo il tema del convegno che si svolgerà venerdì alle ore 17,30, presso il Mirabella Hotel di via Bosco della c ...