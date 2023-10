Saviano condannato | multa di 1000 euro per aver diffamato Giorgia Meloni

(Di giovedì 12 ottobre 2023) "Tempo fa qualcuno aveva messo in giro la fake news che mi sarei trasferito all'estero. Oggi, alla luce della condanna che ho ricevuto, è un'idea che sto valutando e prendendo in considerazione. In Italia, con questo Governo sarà sempre più complicato vivere, sotto tutti i punti di vista" ha dichiarato lo scrittore L'articolo proviene da Firenze Post.

AGI/Vista - Robertoè statoa Roma alla pena pecuniaria di 1000 euro per avere diffamato la premier Giorgia Meloni. Il procedimento è legato ad una vicenda del 2020 quandodefinì la leader di ...

Saviano condannato per diffamazione, multa da 1.000 euro per l'insulto a Meloni Open

Saviano condannato in processo per diffamazione ai danni di Giorgia Meloni Adnkronos

"Tempo fa qualcuno aveva messo in giro la fake news che mi sarei trasferito all'estero. Oggi, alla luce della condanna che ho ricevuto, è un'idea che sto valutando e prendendo in considerazione. In It ...Roberto Saviano è stato condannato a pagare mille euro di sanzione pecuniaria. Questa la decisione del giudice monocratico del tribunale ...