Saviano | condanna a 1000 euro di multa per aver diffamato Giorgia Meloni

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Roma, 12 ott. - (Adnkronos) - Robertoto a unadi 1.000nel processo che lo vede imputato per diffamazione nei confronti del presidente del Consiglio. Lo ha stabilito il tribunale di Roma.durante una puntata di ‘Piazzapulita' su La7 a dicembre 2020 sul tema dei migranti si era riferito all'allora leader di Fratelli d'Italia chiamandola ‘bastarda'. Davanti al giudice monocratico, con lo scrittore in aula e alcune decine di persone presenti a suo sostegno, la Procura, con il pm Pietro Polidori, aveva chiesto una pena pecuniaria di 10mila. Per lo scrittore, il giudice ha riconosciuto le attenuanti generiche tra le quali l'agito “per motivi di particolare valore morale”, ...