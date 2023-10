Saronni | ' Il Trofeo del Giro nella Trento di Moser | una soddisfazione'

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il due volte vincitore deld'Italia entraHall of Fame al Festival dello Sportcittà del suo grande ...

Il due volte vincitore del Giro d'Italia entra nella Hall of Fame al Festival dello Sport nella città del suo grande ...

Saronni e Balmamion entrano nella Hall of Fame del Giro d'Italia La Gazzetta dello Sport

FRANCO BALMAMION E GIUSEPPE SARONNI ENTRANO NELLA ... TUTTOBICIWEB.it

Entrambi si sono aggiudicati per due volte a testa la Corsa ROsa TRENTO (ITALPRESS) - Con una cerimonia svoltasi quest'oggi a Trento, all'interno ...I due campioni, vincitori per due volte a testa della Corsa Rosa, entrano nella Hall of Fame del Giro d'Italia dopo Merckx, Gimondi, Roche, Moser, Baldini, Hinault, Indurain, Adorni e Motta ...