Sardegna | imprenditore morto dopo il volo dalla finestra | due persone in cella

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Pubblicato il 12 Ottobre, 2023 Sono un uomo e una donna learrestate la scorsa mattina a Cagliari dagli agenti della Squadra Mobile, accusati della morte di Mario Mulas, il 75enneprecipitato da unadel suo appartamento di viale Elmas. L’ipotesi degli investigatori è quella che i due siano i responsabili di “rapina e responsabilità di morte a seguito di altro reato”, si legge nelle carte. L’uomo, infatti, era stato trovato senza vita la scorsa domenica nel piazzale dello stabile in cui viveva. Una morte da subito apparsa strana agli inquirenti. I poliziotti, in brevissimo tempo, grazie anche alle numerose telecamere di sicurezza presenti in tutta la zona, hanno dato un volto ai presunti responsabili. Si tratterebbe infatti di un romeno di 46 anni e di una donna cagliaritana di 39 anni, entrambi senza ...