“Saranno Campioni” | Gabriele Rosato | il nuovo talento del taekwondo con un padrino speciale

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Nelitaliano, la Puglia non finisce mai di stupire. Nello specifico, il comune di Mesagne, che si conferma isola felice di questa disciplina, e che, dopo iolimpici Carlo Molfetta e Vito Dell’Aquila, non smette di sfornare giovani talenti pronti a collezionare successi di prestigio.ne è il miglior esempio, attestandosi a pieno diritto quale stella nascente del panorama nazionale. Mesagne, appunto, una comunità baciata dall’oro. Il tutto grazie alla palestra New Marzial Mesagne, dei maestri Roberto Baglivo e Steven Baglivo, autentici guru della disciplina. Proprio quest’ultimo è l’allenatore di, classe 2009, che ha iniziato a praticare questo sport all’età di 9 anni. Tempo prima, Carlo Molfetta era diventato campione olimpico ...