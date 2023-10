Sanremo | due ex allievi di Amici tra i big? L’indiscrezione

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 12 ottobre 2023) È già iniziato il countdown che ci separa dalla prossima edizione del Festival di, per cui Amadeus ha già iniziato a lavorare da quest’estate. Solo adesso però stanno iniziando a circolare le prime indiscrezioni sulle candidature ricevute dal conduttore e sui nomi che potrebbero entrare a far parte del cast. Amadeus ha ufficialmente iniziato a preparare la nuova edizione del Festival di. Quest’anno sarà l’ultimo per il volto noto della Rai alla conduzione e direzione artistica della kermesse canora più famosa d’Italia. E per questo motivo non vorrebbe deludere le aspettative del pubblico. Dopo le prime indiscrezioni, sono spuntati altri due nomi che potrebbero comparire tra la lista deie che sono anche due ex protagonisti di. Le prime indiscrezioni sulla nuova edizione di ...