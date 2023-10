Sanità | Report Atmp | 8 rimborsati in Italia e 6 in valutazione

Leggi su italiasera

(Di giovedì 12 ottobre 2023) (Adnkronos) – Attualmente i prodotti medicinali di terapie avanzate, noti come(Advanced Therapy Medicinal Product), che hanno ricevuto un’approvazione dell’Agenzia europea dei medicinali (EMA) sono 25 di cui 18 ancora in commercio. Per quanto riguarda il nostro Paese, 8sonoe in commercio, e altri 6 sono in fase di. Sono alcuni dati contenuti nel VIno sulle terapie avanzate realizzato dall’Forum (www.forum.com) e presentato oggi a Roma nel corso dell’evento di presentazione dedicato. “In quest’ultima edizione, avendo fatto tesoro di ciò che abbiamo imparato negli anni passati – commenta il comitato Direttivo diForum composto da Pier Luigi Canonico, Claudio Jommi, Fulvio ...