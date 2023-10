San Siro | Sala | “Oltre al ricorso sul vincolo | inviteremo le squadre a rimanere”

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 ottobre 2023) “Non ho idea” di quali saranno le tempistiche delcontro ilposto su San, “ma faremo due cose adesso. Da un lato il, dall’altroledi nuovo a riflettere sulla possibilità di stare a San”. Queste le parole del sindaco di Milano Giuseppeparlando della decisione del Comune di farecontro ildella soprintendenza. Il“lo riteniamo ingiusto, non fondato – ha aggiunto -. Ilè un atto di tutela perché quello è un danno economico a un nostro bene, quindi se non lo facessi non mi sentirei di tutelare lo stadio. In più lo facciamo perché vediamo questocome una forzatura”. Negli ...