San Siro | Sala | 'Non solo il ricorso sul vincolo | inviteremo Inter e Milan a rimanere'

"Non ho idea" di quali saranno le tempistiche del ricorso contro il vincolo posto su, "ma faremo due cose adesso. Da un lato il ricorso, dall'altro inviteremo le squadre di nuovo a riflettere sulla possibilità di stare a". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe ...

VASCO LIVE DEI RECORD Giugno 2024 - NUOVE DATE A MILANO E BARI 15-19-20 GIUGNO STADIO SAN SIRO 26 ... Vasco Rossi

"Non ho idea" di quali saranno le tempistiche del ricorso contro il vincolo posto su San Siro, "ma faremo due cose adesso. Da un lato il ricorso, dall'altro inviteremo le squadre di nuovo a riflettere ...Scopri le quote del gol dell'ex di Romelu Lukaku in Inter-Roma: il belga tornerà per la prima volta a San Siro da avversario ...