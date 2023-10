Scalzato dal primo posto, subito al di sotto di Google troviamo ancora, che anni orsono ha promesso e continuato a proporre fino a 5 anni di supporto software per i suoi dispositivi di punta.

Samsung aggiorna tutti questi smartphone, mentre OnePlus Pad accoglie Android 14 in beta TuttoAndroid.net

Samsung aggiorna sei Galaxy di fascia media, ma c’è anche Motorola Moto G52 TuttoAndroid.net

Se cercate zero compromessi anche su un tablet Android, la proposta di Samsung è ancora una volta quella a cui guardare con maggiore confidenza.La soundbar Samsung C430 è in offerta per il Prime Day con uno sconto del 34% e costa meno di 100€. Ecco le caratteristiche ...