Salute | Palmaroli Osho | “Psicologo mi ha aiutato ma tanti non possono permetterselo”

(Di giovedì 12 ottobre 2023) (Adnkronos) – “Per anni sono rimasto distante dal mondo della psicologia, poi però ho avuto bisogno di aiuto. Per un breve periodo sono stato seguito da uno, oramai sempre più persone vivono questa condizione. Tuttavia, in molti non vanno o abbandonano le cure perché nonsostenerle dal punto di vista economico. Per questo motivo condivido pienamente la proposta del presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi David Lazzari, cioè di istituire unodi base, e anche in ogni scuola, perché a mio avviso lodeve diventare come il nostro medico di medicina generale, fondamentale e gratuito”. A dirlo all’Adnkronosè il vignettista satirico Federico, in arte, a margine della Giornata nazionale della ...