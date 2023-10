Salute e prevenzione | nessun controllo per oltre 4 italiani su 10

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Lariveste un ruolo fondamentale per la nostra, ma non per tutti gli"prevenire è meglio che curare". La fotografia scattata dall'ultima edizione dello Stada Health Report ...

Lariveste un ruolo fondamentale per la nostra, ma non per tutti gli italiani "prevenire è meglio che curare". La fotografia scattata dall'ultima edizione dello Stada Health Report non ...

'Ottobre rosa': Castelfranco aderisce alla campagna di prevenzione del tumore al seno PisaToday

Tornano i Sorrisi in Rosa di Humanitas per il mese della prevenzione senologica LegnanoNews.com

Andrea Di Massa sull'importanza della prevenzione nell'ambito della malattia oncologica, modera la giornalista Lina Senserini; alle 15,30 la manifestazione proseguirà con “Ci Vediamo Domani” reading ...Da più di 40 anni, Mentadent ed ANDI hanno un unico obiettivo: aumentare la consapevolezza sull’importanza di recarsi dal dentista con regolarità.