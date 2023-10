(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il bilancio deiina causa dell'diè arrivato a 1.300 con circa 3.300 feriti, di cui 28 in condizioni critiche e 350 in gravi condizioni. Lo riportano i media. . 12 ottobre ...

Il bilancio dei morti in Israele a causa dell'attacco di Hamas è arrivato a 1.con circa 3.feriti, di cui 28 in condizioni critiche e 350 in gravi condizioni. Lo riportano i media. . 12 ottobre 2023

Saliti a 1.300 i morti in Israele dopo l'attacco di Hamas - Notizie ... Agenzia ANSA

Guerra Israele-Hamas, altra notte di raid a Gaza: i morti salgono a 1.200. FOTO Sky Tg24

Il bilancio dei morti in Israele a causa dell'attacco di Hamas è arrivato a 1.300 con circa 3.300 feriti, di cui 28 in condizioni critiche e 350 in gravi condizioni. Lo riportano i media. (ANSA). (ANS ...Sostituire l’ascensore con le scale fa bene alla salute. Lo ribadisce uno studio scientifico che quantifica quanti scalini bisognerebbe fare per avere benefici.