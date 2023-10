(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDue giorni di doppie sedute per accelerare il processo di conoscenza del gruppo. È la tabella di marcia stilata da Filippo, neo allenatore dellache si è insediato ieri alla guida della formazione campana. Oggi il tecnico nativo di Piacenza ha diretto unasuddivisa tra lavoro atletico e tattica. All’appello mancano gli otto calciatori impegnati in Nazionale. Domani altramentre sabato è previsto un allenamento mattutino. Leggi anche Ufficiale: laesonera Sousa, arriva PippoL'articolo proviene da Anteprima24.it.

... neo allenatore dellache si è insediato ieri alla guida della formazione campana. Oggi il tecnico nativo di Piacenza ha diretto unaseduta suddivisa tra lavoro atletico e tattica. ...

Calcio: Salernitana, doppia seduta per i granata di Inzaghi Agenzia ANSA

Calcio: Salernitana, doppia seduta per i granata di Inzaghi La Gazzetta di Mantova

Due giorni di doppie sedute per accelerare il processo di conoscenza del gruppo. È la tabella di marcia stilata da Filippo Inzaghi, neo allenatore della Salernitana che si è insediato ieri alla guida ...La sosta autunnale che profuma d’azzurro, quello di una Nazionale in cerca di se stessa, mette in scena il primo valzer degli esoneri, Addio a Paulo Sousa, il tecnico che aveva portato in A ...