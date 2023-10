Salario minimo | Sereni | ' Cnel si spacca | maggioranza si assuma responsabilità in aula'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Il, ridotto a consulente dell'esecutivo, si divide. Ma sule governo dovranno assumersi in Parlamento ladi bocciare una misura di civiltà che in tanti Paesi funziona per contrastare il lavoro povero e rafforzare la contrattazione". Così Marinadella segreteria Pd su twitter.