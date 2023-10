Salario minimo | gli esperti | ' Insidie' anche in contrattazione collettiva

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Roma, 12 ott. (Adnkronos/Labitalia) -o no? E come raggiungerlo? Sono i quesiti centrali in questi giorni nel mondo del lavoro, con il confronto tra la maggioranza da una parte e le opposizioni con il sindacato dall'altra. E una delle 'strade' al centro della discussione per raggiungere undignitoso è la. Maqui non mancano le criticità. Le recenti inchieste sui vigilantes hanno puntato un faro su una distorsione nell'applicazione dei contratti collettivi e su quello che oggi viene definita come la nuova frontiera del caporalato, un fenomeno non più relegato allo sfruttamento dei lavoratori extracomunitari, ma che "l'autorità giudiziaria ha ritenuto configurabilein altri settori, quali il food delivery e la ...