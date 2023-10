Salario minimo | Boccia | ' Meloni non si nasconda dietro Cnel e rinvii | si assuma responsabilità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Ilè diventato la cinghia di trasmissione del governo ela nostra proposta sul. Ma governo e maggioranza non possono nascondersiun organismo che ha perso del tutto la propria autorevolezza, perché per la prima volta dal 1958 si è spaccato dimostrando una totale dipendenza dal governo e la mancanza di autonomia che mortificano l'essenza stessa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro così come disciplinato dalla Costituzione all'articolo 99. Né può nascondersil'ennesimo rinvio in commissione. Sino la loroe in aula spieghino a tre milioni e mezzo di lavoratori sfruttati e sottopagati perché devono continuare a lavorare senza dignità". Così il ...