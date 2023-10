(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il sindaco di Milano Giuseppenon sarebbe favorevole ad avere unain città come ha proposto il vicepremier Matteo Salvini. "No e per una serie di motivi - ha commentato a ...

Il sindaco di Milano Giuseppenon sarebbe favorevole ad avere unanucleare in città come ha proposto il vicepremier Matteo Salvini. "No e per una serie di motivi - ha commentato a margine dell'inaugurazione della ...

Sala: 'La centrale nucleare non è nei nostri programmi' Agenzia ANSA

Milano, Sala: "La centrale nucleare non è nei nostri programmi" TGCOM

Secondo il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili "pensare di fare a meno dei combustibili fossili, del carbone e del gas nel breve periodo è pura illusione". E rilancia sul nuclea ...Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato le parole del presidente del Memoriale della Shoah che ha criticato la scelta del Comune di esporre la bandiera israeliana insieme a quella ...