(Di giovedì 12 ottobre 2023) LEIRIA (Portogallo) - Non sempre le piscine sono ben accette da chi è abituato a tuffarsi. E' il caso del portiere della Roma Rui, costretto nei mesi scorsi a prendere provvedimenti nei ...

LEIRIA (Portogallo) - Non sempre le piscine sono ben accette da chi è abituato a tuffarsi. E' il caso del portiere della Roma, costretto nei mesi scorsi a prendere provvedimenti nei confronti di un medico che avrebbe costruito illegalmente una piscina adiacente a degli appartamenti di proprietà del calciatore ...

Rui Patricio in tribunale per una piscina illegale: tutti i dettagli Corriere dello Sport

Rui Patricio in tribunale in Portogallo per una piscina illegale: la ricostruzione Voce Giallo Rossa

Il portiere della Roma ha dovuto affrontare un contenzioso legale in Portogallo per tutelare i propri interessi: ecco com'è andata ...Le tre vittorie consecutive tra campionato ed Europa League hanno dato una boccata d’ossigeno alla Roma, chiamata tuttavia a trovare una continuità più duratura nel tempo. L’avvio di stagione è stato ...