Rui Patricio in tribunale in Portogallo per una piscina illegale | la sentenza

Commenta per primo Il portiere della Romasta vivendo un contenzioso a Leiria, dove ha casa in Portogallo: secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport , avrebbe denunciato il suo vicino, un medico, per aver costruito ...

Rui Patricio in tribunale in Portogallo per una piscina illegale: la ricostruzione Voce Giallo Rossa

Roma, Rui Patricio in tribunale in Portogallo per una piscina - Sportmediaset Sport Mediaset

Buone notizie per Rui Patricio: il Comune di Leiria ha emesso una sentenza con l'ordine di demolire la piscina al centro di un contenzioso legale tra il portiere della Roma e un vicino di casa. Nei ...Dopo le prime otto giornate risulta la Fiorentina la più concreta di tutte: per la formazione di Vincenzo Italiano 121 tiri e 18 gol, dunque il 14.9% di occasioni sfruttate. Segue a ruota il Milan di ...